Мужчина насиловал жертв в спальне своих детей

Житель Нигерии был арестован по подозрению в совершении 40 изнасилований в одном городе в течение года. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Мужчина был задержан во вторник, 9 июня, когда его застала на месте преступления в спальне своих детей жительница города Дангора, сообщил представитель полиции Абдуллахи Харуна. Мужчина сбежал, но соседи устроили погоню и поймали его, добавил он.

По данным полиции, жертвами серии изнасилований стали люди разных возрастов, и женщина 80 лет, и дети в возрасте до 10 лет.

Дангора — это небольшой город в штате Кано, расположенный примерно в 85 километрах к юго-западу от города Кано, что затрудняет доступ туда полиции, сообщил корреспондент ВВС в Кано Мансур Абубакар.

Мэр города Ахмаду Яу сказал, что арест является «отрадным событием».

«Жители Дангоры теперь так счастливы, и мы надеемся на добросовестность правосудия», — подчеркнул Яу.

Жители города рассказали ВВС, что последний год они жили в страхе, даже в своих собственных домах, потому что они знали, что серийный насильник перелезал через заборы и насиловал женщин в их домах.

«Теперь мы можем спать с закрытыми глазами», — сказала одна женщина ВВС.

В последнее время по Нигерии прокатилась волна изнасилований и убийств женщин. Происходящее вызвало общенациональные протесты, и тысячи людей подписали петицию против гендерного насилия и выражали свое возмущение, используя хэштег #WeAreTired (МыУстали).