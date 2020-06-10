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Россиянин изнасиловал двух школьниц за час 

Lenta.ru 56 минут назад
Россиянин изнасиловал двух школьниц за час
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Санкт-Петербурге 25-летний россиянин напоил и изнасиловал двух школьниц с разницей в час. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, в декабре 2019 года во время вечеринки молодой человек напоил алкоголем и изнасиловал в своей квартире 12-летнюю девочку. О случившемся стало известно правоохранительным органам. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. В процессе следствия выяснилось, что в ту же ночь в квартире находилась еще одна 12-летняя школьница, которую мужчина изнасиловал через час после первого преступления.
Следственный комитет России (СКР) расследует в отношении подозреваемого два уголовных дела об изнасиловании несовершеннолетних. Ранее мужчина уже был судим за разбой.
14 мая сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое налетчиков насильно посадили 16-летнюю девушку в машину и увезли в лесной массив. Там преступники изнасиловали жертву.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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