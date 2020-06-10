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В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан 

Lenta.ru 28 минут назад
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Фото: Прайм Крайм
Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Росбалт».
По данным издания, криминалисты восстановили удаленные сообщения в телефоне убитой и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш. Сейчас следователи устанавливают его личность. Предполагается, что это может быть вор в законе Шишкан, который считается «теневым хозяином» Раменского района.
Шишкан был задержали 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.
Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. В ее убийстве обвиняют бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова.
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Криминал , Происшествия , Татьяна Сидорова , Андрей Кулаков , Росбалт , Московская область
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