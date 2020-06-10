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Пенсионера избили из-за сумки 

Артём Кульша и ещё 2 22 минуты назад
Двое жителей Екатеринбурга избили пенсионера из-за сумки. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Свердловской области сообщили изданию «Подъем».
Некоторое время назад пенсионер вынес из одного из магазинов сумку. Двое молодых людей избили его за это, в том числе ногами, в том числе по голове. Сотрудники торговой точки сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Прибывшие на место полицейские не обнаружили на месте ни пенсионера, ни избивших его мужчин. Тогда они организовали рейд по близлежащим дворам. В ходе него был обнаружен один из нападавших. Он оказался 33-летним мойщиком автомобилей, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за разбой и кражу. Мужчина был задержан и признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он был арестован.
Первая часть статьи Уголовного кодекса России «Грабеж», как сообщал «Рамблер», подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на четыре года, вторая — вплоть до лишения свободы на семь лет со штрафом.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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