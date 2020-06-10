Екатеринбурге грабители напали возле продуктового магазина на российского пенсионера и жестоко его избили. Преступление попало на видео. Ролик в среду, 10 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как двое мужчин догнали вышедшего из магазина пожилого человека. Один попытался выхватить у пенсионера сумку, но тот не отпустил. Началось избиение. Сначала нападавший попытался ударить свою жертву ногой, затем нанес удар кулаком в лицо. Мужчина упал, но сумку из рук не выпустил, тогда грабитель стал бить лежащего человека ногой по голове. Потерпевший разжал пальцы и злоумышленник, выхватив сумку скрылся со своим сообщником.

Узнав о случившемся, полицейские принялись прочесывать окрестные дворы и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, работавший мойщиком автомобилей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый арестован.