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Задушил из-за долгов: как красноярец неделю жил в квартире с трупами 

Газета.Ru 47 минут назад
Почему красноярец жил неделю в квартире с трупами
Фото: РИА Новости
22-летнего жителя Красноярска отдадут под суд после того, как он задушил 28-летнюю сожительницу и ее двухлетнюю дочь. По данным СК, мотивом убийства мужчина назвал ревность — в то же время пара часто конфликтовала из-за денег. Злоумышленник не вернул погибшей около 210 тыс. рублей и автомобиль, который она дала ему во временное пользование. В итоге женщина решила расстаться с обвиняемым, что и толкнуло его на преступление.
В Красноярске под суд пойдет 22-летний местный житель, который убил 28-летнюю сожительницу и ее двухлетнюю дочь, после чего ограбил квартиру. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 17 сентября 2019 года на улице Воронова в Советском районе Красноярска. В тот день пьяный мужчина поссорился с гражданской супругой, после чего, разозлившись, задушил ее и ребенка.
Затем злоумышленник похитил имевшиеся в квартире вещи и продал их, потратив деньги на личные нужды. После убийства красноярец жил в квартире с телами погибших. При этом на все вопросы родственников об их местонахождении сообщал, что они вышли на прогулку и поэтому не могут подойти к телефону — на SMS-сообщения в их адрес он отвечал сам.
Спустя неделю в полицию обратилась соседка пары и сообщила, что из квартиры идет сильный трупный запах. Мужчина был задержан, в ходе допросов он пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность — подозреваемый пояснил, что незадолго до расправы увидел сожительницу с другим мужчиной. Это и толкнуло его на убийство. От ребенка он решил избавиться, так как тот стал свидетелем преступления.
«Увидел человека, который идет с ней под руку. И все, и убил», — рассказал мужчина на допросе.
Однако позднее выяснилось, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства приводили к частым ссорам. Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в 210 тыс. рублей, а также автомобиль, который женщина дала красноярцу во временное пользование.
«Я один раз ее видела, она тогда рассказала, что квартиру снимает с дочкой. И его один раз видела, он тоже сказал, что квартиру снимает, и все. Никаких ссор, скандалов не видела. Они приличные, не бичи какие-то», — рассказала местному порталу NGS24.Ru соседка по лестничной клетке.
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 162 УК РФ. В ведомстве пояснили, что расследование в отношении 22-летнего обвиняемого завершено и в настоящее время направлено в суд.
Между тем в середине мая 2020 года в Оренбургской области под суд пошел 25-летний житель Орска — ему вменяли убийство двухлетнего сына сожительницы. Правоохранители установили, что с 3 по 13 августа 2018 года мужчина постоянно избивал мальчика — ребенок получил множественные травмы различных частей тела.
Через несколько часов после очередного избиения, когда у ребенка почти не прослушивалось сердцебиение, мать вызвала медиков скорой помощи. Врачи сообщили об этом в полицию. Сама орчанка в правоохранительные органы не обращалась — от соседей информации о ситуации в семье также не поступало.
Медики установили, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы головного мозга. Погибший мальчик проживал с матерью, старшей сестрой и бабушкой. Врожденными заболеваниями не страдал. По месту жительства семью характеризовали положительно, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних она не состояла.
Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью, из хулиганских побуждений». Согласно заключению стационарной психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского обвиняемый признан вменяемым. Он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.
Несмотря на это орчанин свою вину не признал, пояснив, что мальчика он не убивал и заявил, что ребенка убила его сожительница. Суд приговорил его к 18 годам 1 месяцу колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.
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Криминал , Статьи , СКР , МВД , ФСИН , Новосибирский городской сайт , Красноярск
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