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ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками 

Lenta.ru 34 минуты назад
В закрытый город с ракетными войсками пришла ФСБ
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.
Обыск ведут оперативники спецслужбы, при этом в ведомстве отказались сообщить причины следственных мероприятий. Никто из сотрудников администрации не задержан.
В закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский живут военнослужащие-ракетчики, которые служат в местной воинской части. Статус закрытого город получил в 1995 году как раз из-за расположения дивизии РВСН. Население города составляет 12 тысяч жителей.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , РВСН
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