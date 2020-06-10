В закрытый город с ракетными войсками пришла ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения ( РВСН ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

Обыск ведут оперативники спецслужбы, при этом в ведомстве отказались сообщить причины следственных мероприятий. Никто из сотрудников администрации не задержан.

В закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский живут военнослужащие-ракетчики, которые служат в местной воинской части. Статус закрытого город получил в 1995 году как раз из-за расположения дивизии РВСН. Население города составляет 12 тысяч жителей.