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Омскую студентку, зверски убившую пожилую соседку, заключили под стражу на два месяца 

Новый Омск 1 час назад
Студентка зверски убила пожилую соседку
Фото: Новый Омск
Следователи с учетом данных о личности девушки подозревают, что она может вновь пойти на преступление.
Напомним, накануне стало известно о тяжком преступлении, которое произошло в Омске еще в мае.
19-летняя студентка, чтобы рассчитаться за микрозаймы, решила одолжить деньги у 88-летней соседки, с которой раньше жила по соседству. Бабушка отказала ей, и тогда девушка принялась ее душить, а затем добила табуреткой. Погибшую обнаружили полицейские после обращения обеспокоенной знакомой старушки.
Девушке предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сегодня суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
«Основанием для избрания такой меры пресечения послужило то, что девушка может оказать влияние на свидетелей — своих родственников и друзей с целью изменения их показаний в свою пользу, а также скрыться от органов следствия и суда, либо вновь совершить корыстное преступление с учетом данных об ее личности», — уточнили в региональном следкоме.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Омск
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