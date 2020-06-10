Студентка зверски убила пожилую соседку

Следователи с учетом данных о личности девушки подозревают, что она может вновь пойти на преступление.

Напомним, накануне стало известно о тяжком преступлении, которое произошло в Омске еще в мае.

19-летняя студентка, чтобы рассчитаться за микрозаймы, решила одолжить деньги у 88-летней соседки, с которой раньше жила по соседству. Бабушка отказала ей, и тогда девушка принялась ее душить, а затем добила табуреткой. Погибшую обнаружили полицейские после обращения обеспокоенной знакомой старушки.

Девушке предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сегодня суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.