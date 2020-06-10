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Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершенном 24 года назад убийстве адвоката 

ТАСС 39 минут назад
Адвоката заподозрили в убийстве 24-летней давности
Фото: ТАСС
Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции задержали в Архангельской области мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката в Санкт-Петербурге, которое было совершено в 1996 году. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
"Подозреваемый в убийстве почти 25-летней давности задержан уголовным розыском", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в поле зрения петербургских сотрудников МВД он попал недавно по подозрению в краже, у него взяли отпечатки пальцев. Результаты совпали с отпечатками, которые нашли на месте убийства адвоката Станислава Панковского в 1996 году в Петербурге. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Художников, возбуждено уголовное дело, которое до сих пор оставалось нераскрытым, так как не удалось найти подозреваемых.
Сейчас задержанный передан следователям для допроса и решения вопроса об избрании ему меры пресечения.
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Криминал , Происшествия , МВД , Архангельская Область , Санкт-Петербург
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