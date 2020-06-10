Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве аферисты отобрали у безработного 3,5 миллиона рублей 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Москве у безработного отобрали 3,5 млн рублей
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту вымогательства 3,5 миллиона рублей у москвича аферистами, представившимися сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Вечером 9 июня в полицию поступило сообщение о вымогательстве на улице Адмирала Макарова от 29-летнего неработающего жителя столицы. Полицейские установили, накануне утром к нему в автомобиль Peugeot-508 сели двое неизвестных, "представившись сотрудниками силовых структур", и под надуманным предлогом потребовали 50 тысяч долларов.
"Получив от него отказ, пристегнули наручниками к подголовнику сидения, после проследовали с ним по адресу: Пресненская набережная, д. 12, где тот передал им 3,5 миллиона рублей, после чего неизвестные скрылись", — говорится в сообщении.
Проводится проверка.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Криминал , Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение