В Москве у безработного отобрали 3,5 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту вымогательства 3,5 миллиона рублей у москвича аферистами, представившимися сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером 9 июня в полицию поступило сообщение о вымогательстве на улице Адмирала Макарова от 29-летнего неработающего жителя столицы. Полицейские установили, накануне утром к нему в автомобиль Peugeot-508 сели двое неизвестных, "представившись сотрудниками силовых структур", и под надуманным предлогом потребовали 50 тысяч долларов.

"Получив от него отказ, пристегнули наручниками к подголовнику сидения, после проследовали с ним по адресу: Пресненская набережная, д. 12, где тот передал им 3,5 миллиона рублей, после чего неизвестные скрылись", — говорится в сообщении.

Проводится проверка.