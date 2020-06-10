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В Москве со склада украли семь тыс. пар детской обуви 

ТАСС и ещё 1 50 минут назад
В Москве со склада украли тысячи пар детской обуви
Фото: ТАСС
Предприниматель сообщил в полицию, что из арендуемого им помещения пропало около семи тыс. пар детской обуви общей стоимостью в 2,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"9 июня от индивидуального предпринимателя поступило сообщение о краже по адресу: ул. Чагинская, 4. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 7 по 9 июня по указанному адресу неизвестный неустановленным способом проник в помещение, арендуемое индивидуальным предпринимателем, откуда совершил кражу товара (около семи тыс. пар детской обуви) и скрылся. Материальный ущерб составил около 2,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
По факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку.
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Криминал , Происшествия , Москва
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