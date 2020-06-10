Готовившего теракт подростка признали нездоровым

Подросток, готовивший теракт в Красноярске , психически нездоров и нуждается в лечении, сообщает ГСУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в апреле силовики задержали 14-летнего подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Он был арестован до 15 июня.

"В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе у подростка возникла идея о совершении в апреле 2020 года в Красноярске террористического акта с помощью самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. В интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу.