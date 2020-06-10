Групповое изнасилование сняли на камеру

Трех жителей Балашовского района будут судить за изнасилование женщины. Главным доказательством их вины стала съемка, которую обвиняемые сделали во время преступления.

Следственным отделом по городу Балашов завершено расследование уголовного дела в отношении 23, 25 и 52-летнего жителей района. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 131 Уголовного кодекса (Изнасилование), частью второй статьи 131 Уголовного кодекса (Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью второй статьи 132 Уголовного кодекса (Иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.

2 января 2020 года 23, 25 и 52-летний мужчины распивали спиртное дома у последнего в одном из сел Балашовского района. В ходе застолья они решили пригласить в гости 37-летнюю соседку. Женщина, ранее сожительствовала с хозяином дома, поэтому приняла приглашение. Спустя какое-то время 23-летний молодой человек, применив физическую силу, изнасиловал женщину. Через непродолжительное время тот же молодой человек с 25-летним приятелем совершили в отношении нее аналогичное деяние.

"После этого, действуя уже втроем, мужчины совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Покинув место происшествия, запуганная злоумышленниками женщина побоялась сообщать о совершенных в отношении нее преступлениях. Лишь спустя время, она нашла в себе силы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Неопровержимым подтверждением правдивости ее слов, стало видео, снятое мужчинами в момент совершения преступления", — рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве.

Все трое злоумышленников были задержаны. Свою вину обвиняемые признали. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.