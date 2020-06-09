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Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит 

РИА Новости 2 часа назад
Студентка табуреткой убила пенсионерку
Фото: РИА Новости
Полиция в Омске задержала 19-летнюю студентку вуза, которую подозревают в убийстве 88-летней пенсионерки из-за отказа дать денег в долг на оплату кредита в офисе микрозаймов, сообщается во вторник на сайте УМВД по Омской области.
"Сотрудниками управления уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве и разбойном нападении на 88-летнюю омичку. Сообщение об обнаружении тела бабушки с признаками насильственной смерти поступило в полицию 21 мая 2020 года. Соседка забеспокоилась, когда она не открыла дверь почтальону, доставляющему пенсию", — отмечается на сайте УМВД по региону.
После того как эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев и другие следы с места преступления, была задержана 19-летняя студентка вуза, которая ранее жила в одном подъезде с пенсионеркой. По данным сотрудников уголовного розыска, студентка просрочила несколько платежей по кредитам и хотела занять деньги у пожилой женщины. На оперативных кадрах УМВД с допроса подозреваемая рассказывает, что пенсионерку знала с детства.
"Пришла занять денег, получила отказ. Хотела взять сама, она начала кричать. Я ее толкнула, она ударилась, ну и я ее добила… табуреткой… По голове… около семи ударов", — сообщила подозреваемая в убийстве студентка.
Девушка взяла более 60 тысяч рублей, уточняют в полиции. По данным СК по региону, подозреваемая после убийства замыла следы крови и ушла. Также по версии следователей, сначала девушка пыталась задушить пожилую женщину и только потом напала на нее с табуреткой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), следователи планируют предъявить обвинение по статье, влекущей максимальный срок заключения или пожизненное заключение — по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос о заключении студентки под стражу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Омск
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