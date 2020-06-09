Студентка табуреткой убила пенсионерку

Полиция в Омске задержала 19-летнюю студентку вуза, которую подозревают в убийстве 88-летней пенсионерки из-за отказа дать денег в долг на оплату кредита в офисе микрозаймов, сообщается во вторник на сайте УМВД по Омской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве и разбойном нападении на 88-летнюю омичку. Сообщение об обнаружении тела бабушки с признаками насильственной смерти поступило в полицию 21 мая 2020 года. Соседка забеспокоилась, когда она не открыла дверь почтальону, доставляющему пенсию", — отмечается на сайте УМВД по региону.

После того как эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев и другие следы с места преступления, была задержана 19-летняя студентка вуза, которая ранее жила в одном подъезде с пенсионеркой. По данным сотрудников уголовного розыска, студентка просрочила несколько платежей по кредитам и хотела занять деньги у пожилой женщины. На оперативных кадрах УМВД с допроса подозреваемая рассказывает, что пенсионерку знала с детства.

"Пришла занять денег, получила отказ. Хотела взять сама, она начала кричать. Я ее толкнула, она ударилась, ну и я ее добила… табуреткой… По голове… около семи ударов", — сообщила подозреваемая в убийстве студентка.

Девушка взяла более 60 тысяч рублей, уточняют в полиции. По данным СК по региону, подозреваемая после убийства замыла следы крови и ушла. Также по версии следователей, сначала девушка пыталась задушить пожилую женщину и только потом напала на нее с табуреткой.