ФСБ задержала обвиняемого в шпионаже россиянина 

Было установлено, что 50-летний мужчина собирал, хранил и передавал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей России, их наименования, штатную численность и наличие военной спецтехники. Его задержали сотрудники ФСБ

Суд признал мужчину виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее сообщалось, что для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима. Подсудимый не признал себя виновным и, выступая с последним словом, попросил суд его оправдать. Приговор будет оглашен 15 июня.