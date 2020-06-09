Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ задержала обвиняемого в шпионаже россиянина 

Lenta.ru 44 минуты назад
ФСБ задержала обвиняемого в шпионаже россиянина
Фото: ТАСС
В Севастополе местному жителю, признанному виновным в шпионаже, дали 10 лет колонии строгого режима. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.
Было установлено, что 50-летний мужчина собирал, хранил и передавал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей России, их наименования, штатную численность и наличие военной спецтехники. Его задержали сотрудники ФСБ.
Суд признал мужчину виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну.
Ранее сообщалось, что для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима. Подсудимый не признал себя виновным и, выступая с последним словом, попросил суд его оправдать. Приговор будет оглашен 15 июня.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Ефремов признал себя виновным в аварии Ефремов признал себя виновным в аварии
Криминал , Происшествия , ФСБ , ФСИН , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Ефремов отказался выходить из квартиры к полиции
Ефремов отказался выходить из квартиры к полиции
В России обвинили Facebook в политической цензуре
В России обвинили Facebook в политической цензуре
В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды Басаева
В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды Басаева
Стало известно, садятся ли россияне за руль в нетрезвом виде
Стало известно, садятся ли россияне за руль в нетрезвом виде
Видео
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение