Задержан известный вор в законе Вася Бандит 

Все новости на карте

Подмосковье следователи задержали известного вора по прозвищу Вася Бандит, "вора в законе", который занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 27 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, обвиняемый был ни раз судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства.

Согласно СК, мужчина постоянно проживал на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области.

В 1993 году он начал координировать, создавать и поддерживать связь с организованными преступными группами (ОПГ).

На счету Бандита числятся похищения, вымогания денег, разбойные нападения, мошенничества, организация нелегального бизнеса.

В отношении 56-летнего вора в законе возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

В настоящее время с ними работают следователи, проводятся обыски и другие следственные действия.