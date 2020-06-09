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На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Полицейские получили сроки за пытки задержанного
Фото: РИА Новости
Двоих бывших полицейских на Сахалине приговорили к 3 годам колонии каждого за пытки электрошокером задержанного, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции.
По данным пресс-службы, в марте 2017 года двое оперативных сотрудников Корсаковского линейного отдела полиции надели подозреваемому наручники, избили его, а также применяли электрошокер для получения признания о причастности к хищению имущества.
"Корсаковский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств", — говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они не смогут также в течение 1,5 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Приговор в законную силу не вступил, отмечает пресс-служба.
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Криминал , Происшествия , ФСИН
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