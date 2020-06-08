Изнасилование не доказано: как убили 12-летнюю девочку

По делу об убийстве 12-летней девочки в поселке Красноярского края Нижняя Коя накануне был задержан еще один подозреваемый — 19-летний житель соседней деревни Нижняя Тея. По версии СК, он вместе с ранее арестованным 25-летним мужчиной предложил школьнице пройтись, пока та играла на детской площадке. В ходе прогулки предполагаемые злоумышленники задушили девочку и выбросили тело в пожарный колодец. Причины преступления выясняются.

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Нижняя Коя — им оказался 19-летний житель соседней деревни Нижняя Тея. Об этом сообщил краевой Следственный комитет.

Парня нашли по результатам генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей.

«В ходе допроса он частично признал свою вину», — подчеркнули в СК.

В ведомстве сообщают, что 1 июня в совершении данного преступления сознался и другой человек — 25-летний житель Нижней Кои. Отмечается, что ранее он уже был судим. При этом мужчина заявлял, что убил девочку один, однако теперь оба задержанных признаются, что напали на жертву сообща.

Напомним, что школьница пропала в деревне Нижняя Коя 30 мая. Тогда девочка вместе с 10-летней сестрой пошла смотреть на коров, возвращавшихся с пастбища, после чего решила поиграть на детской площадке. Младшая сестра сразу же отправилась домой. Когда же прошло уже много времени, а старшая так и не появлялась, родители отправились на ее поиски, однако они оказались безуспешными — за помощью пришлось обращаться в полицию.

Все выходные волонтеры организаций «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей» искали 12-летнюю школьницу в деревне и ее окрестностях. Кроме того, дома жителей поселка были проверены полицейскими, рассказали добровольцы порталу «Енисей». Тем не менее, найти девочку удалось только после их отъезда — погибшую обнаружили местные жители в заброшенном пожарном колодце. В Следкоме подчеркнули, что на теле жертвы были заметны следы насилия.

По предварительной версии регионального управления СК, пока школьница играла на детской площадке, подозреваемые подошли к ней и предложили прогуляться. Скорее всего, мужчины были знакомы с пострадавшей, считают в ведомстве. Во время же прогулки по неустановленным пока причинам предполагаемые злоумышленники напали на ребенка, задушили ее и сбросили тело в колодец.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Кроме того, им предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование малолетней», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней», хотя пока что факт изнасилования не доказан.

Расследование дела на свой контроль взяли в центральном аппарате Следственного комитета. Сейчас с задержанными работают оперативники полиции и сотрудники СК. Для установления деталей проводятся дополнительные экспертизы. В ведомстве также не исключают, что причастных к преступлению может быть больше.

Вместе с тем в силовых структурах сообщили порталу «Тайге. Инфо», что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений по статье «Халатность» и сотрудникам местного Комплексного центра социального обслуживания населения «Шушенский».

«По предварительной версии следствия, должностные лица центра социального обслуживания населения, зная, что семья погибшей девочки была признана находящейся в социально-опасном состоянии, не должным образом, несвоевременно и не в полном объеме исполнили свои обязанности по проведению профилактической работы, что послужило причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки», — заявили в краевом Следкоме.

Там пояснили, что в 2019 году родители погибшей привлекались к административной ответственности — школьница пожаловалась, что дома ее с сестрой избивают. По рассказам жительницы Нижней Кои центру социального обслуживания, детей также «таскали в лес».

В марте 2020 года семья была поставлена на учет как социально неблагополучная. Тогда детей изъяли на три месяца — их отправили в реабилитационный центр Ермаковского района, но родителям удалось их вернуть.

Между тем «Тайге. Инфо» также стало известно, что и сама мать погибшей девочки обращалась в общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики Хакасия» потому, что ее дочь ранее подверглась насилию, но предполагаемый виновник избежал наказания.