«Изнасиловал и бросил замерзать в снегу»

Ленинградской области следователи раскрыли изнасилование девушки, совершенное в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Был установлен подозреваемый 1974 года рождения, уроженец города Лодейное Поле Ленинградской области. Он признался в совершении насильственных действий в отношении двух несовершеннолетних.

По данным следствия, в новогоднюю ночь 1992 года 17-летний подозреваемый на дискотеке встретил знакомую компанию. С одним из ребят он повздорил из-за девушки, к которой оба симпатизировали. Когда соперник ушел с дискотеки вместе с ней (обоим было по 16 лет), подозреваемый догнал их. Он ударил по голове молодого человека неустановленным предметом, тот потерял сознание. После чего подозреваемый избил девушку, когда она также потеряла сознание, он ее изнасиловал.

Бросив потерпевших на месте преступления, полагая, что они замерзнут до смерти, подозреваемый скрылся. Однако их вовремя нашли и спасли.

Спустя 28 лет после преступления 46-летний мужчина привлечен к уголовной ответственности. Ему вменяется покушение на убийство двух человек. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.