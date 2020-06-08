Россиянин с ножом отправил в реанимацию школьников

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В ходе следственных действий был задержан 24-летний житель поселка Первомайский. По имеющимся данным, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как уточнил источник в правоохранительных органах , по предварительным данным, молодой человек также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ночь на 8 июня он выскочил из подъезда с ножом и монтировкой, напал на группу подростков, а затем скрылся с места преступления. Один пострадавший скончался в больнице, трое прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, за жизнь еще двух подростков медики продолжают бороться.