Россиянин зарезал оскорбившего мать брата

В селе под Омском внезапно возникший конфликт между братьями закончился кровавым убийством.

В минувшую субботу, 6 июня в одном из сел Омского района было обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемым в совершении убийства стал младший брат погибшего.

По версии следствия, 4 июня между братьями произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил мать. В ходе ссоры 34-летний селянин схватил нож и нанес старшему брату смертельное ранение, после чего спрятал тело в ограде дома, прикрыв ветвями. Спустя два дня о происшествии в полицию заявила мать братьев.