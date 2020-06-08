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Омич зарезал оскорбившего мать брата 

Vse42.ru и ещё 1 23 минуты назад
Россиянин зарезал оскорбившего мать брата
Фото: ТАСС
В селе под Омском внезапно возникший конфликт между братьями закончился кровавым убийством.
В минувшую субботу, 6 июня в одном из сел Омского района было обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемым в совершении убийства стал младший брат погибшего.
По версии следствия, 4 июня между братьями произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил мать. В ходе ссоры 34-летний селянин схватил нож и нанес старшему брату смертельное ранение, после чего спрятал тело в ограде дома, прикрыв ветвями. Спустя два дня о происшествии в полицию заявила мать братьев.
В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, сообщила пресс-служба СУ СКР по Омской области.
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Криминал , Происшествия , СКР , Омск
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