Россиянин зарезал оскорбившего мать брата

В селе под Омском внезапно возникший конфликт между братьями закончился кровавым убийством.
В минувшую субботу, 6 июня в одном из сел Омского района было обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемым в совершении убийства стал младший брат погибшего.
По версии следствия, 4 июня между братьями произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил мать. В ходе ссоры 34-летний селянин схватил нож и нанес старшему брату смертельное ранение, после чего спрятал тело в ограде дома, прикрыв ветвями. Спустя два дня о происшествии в полицию заявила мать братьев.
В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, сообщила пресс-служба СУ СКР по Омской области.