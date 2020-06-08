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Житель Татарстана убил отца и ранил мать из-за недостатка внимания 

News.ru и ещё 2 47 минут назад
Сын зарезал родителей из-за недостатка внимания
Фото: ТАСС
В Саблинском районе Татарстана местный житель подозревается в убийстве отца и в нападении на мать из-за недостатка внимания к себе.
По версии следствия, 18-летний мужчина накинулся с ножом на своих родителей. После этого он поджёг дом. Соседи вызвали пожарных и скорую. 56-летний отец подозреваемого через несколько часов скончался в больнице.
Злоумышленник объяснил, что напал на родителей из-за того, что они не уделяли ему достаточного внимания. Он длительное время готовился к совершению преступления.
Расправившись с ними, он нанёс ножевые ранения себе, чтобы в дальнейшем имитировать нападение на дом неустановленных лиц, — говорится в пресс-службе регионального следственного управления.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
NEWS.ru писал, что житель Пензы признался в убийстве 14-летней девочки. Он утверждает, что задержанная оскорбляла его, поэтому он задушил её.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Республика Татарстан
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