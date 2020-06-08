Сын зарезал родителей из-за недостатка внимания

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СУ СК Житель одной из деревень Сабинского района напал с ножом на родителей, а затем поджог дом. Свои действия он объяснил недостатком внимания, сообщает России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 7 июня.

«Находясь у себя дома, молодой человек нанес ножевые ранения 56-летнему отцу и 53-летней матери и себе, после чего поджег дом. Увидевшие пожар соседи вызвали сотрудников экстренных служб, которые доставили семью в больницу, где спустя несколько часов отец подозреваемого скончался», — говорится в сообщении.

Молодой человек заявил, что заранее готовился к убийству родителей, «которые якобы не уделяли ему должного внимания», сообщил следком.

«Расправившись с ними, он нанес ножевые ранения себе, чтобы в дальнейшем имитировать нападения на дом неустановленных лиц», — отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее, как сообщал «Рамблер», 27-летняя жительница Дагестана несколько раз ножом ранила свою 80-летнюю бабушку. К поножовщине, по данным СМИ, привел конфликт и словесная перепалка между родственницами.