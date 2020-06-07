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Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю после смерти сына 

News.ru 11 минут назад
Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю
Фото: globallookpress.com
YouTube-канал BAZA напомнил россиянам о самом юном каннибале в истории человечества — Аркадии Звереве и окружавших его людях. Преступник покончил с собой в прошлом году, он оказался замешанным в нескольких убийствах и совращении 12-летней девочки.
Мать молодого человека — инвалид по психическому заболеванию, на её пенсию жили она и сын. Своё страшное деяние Зверев совершил в октябре 2018 года, покинув родительский дом и переехав в Ленинградскую область.
На тот момент он уже сошелся с девочкой, которая сбежала с ним из дома. Жертвой парочки стал 21-летний хозяин жилья, которое снимали влюблённые. Оба были задержаны полицейскими.
Мать каннибала рассказала, что после того, как сын свёл счёты с жизнью, её затравили родственники его жертв. Они, по словам женщины, требовали, чтобы она тоже покончила с собой и мать преступника даже ходила в церковь. Там ей запретили даже думать об этом, сказав, что это «её крест», который она должна нести до конца жизни.
YouTube-канал даже разыскал людей, которые не верят в виновность Зверева. К примеру, ведёт своё расследование по этому поводу девушка-инвалид Александра Холодова. С ней солидарен приятель каннибала Дмитрий Хасанов, помогавший устраиваться преступнику на работу аниматором. Он считает его "хорошим, тёплым, светлым" человеком.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Северном Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, в сарае которого нашли останки нескольких человек. Одну жертву удалось опознать благодаря велосипеду, оставленному подозреваемым у себя дома.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Александр Холодов , Дмитрий Хасанов , Аркадий Зверев , Ленинградская область
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