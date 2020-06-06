Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца 

Все новости на карте

В Сети появилось видео с нападением на полицейский автомобиль в Дагестане . По не подтвержденным пока данным, родственники попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего своего сына из карабина

На кадрах видно, что несколько мужчин повисли на капоте едущей «Газели» со спецсигналами. Следом за фургоном бегут стражи порядка.

Сообщается, что полицейская машина перевозила в этот момент арестованного из ИВС в СИЗО

Инцидент произошёл близ Буйнакска, передают местные СМИ. Они сообщают, что 41-летний сын мужчины якобы был наркоманом. Он пытался зарезать 63-летнего отца. Тот открыл огонь из карабина и убил нападавшего.

Вероятно, речь идет об инциденте, о котором сообщало дагестанское МВД

«3 июня 2020 года, в 10:30, в селении В. Казанище Буйнакского района, 63-летний местный житель, в ходе возникшей ссоры из карабина СКС произвел выстрел в 41-летнего своего сына», — говорится на сайте полицейского ведомства.

От огнестрельного ранения в грудь мужчина скончался в больнице Буйнакска.

У подозреваемого изъяли карабин, снаряженный 3 патронами. Он задержан.