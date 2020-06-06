Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца

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Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Жители Дагестана попытались отбить у полицейских преступника и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как несколько россиян пытаются остановить полицейскую машину, в которой сидит подозреваемый в убийстве. Следом за автомобилем бегут еще несколько человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.
Преступление произошло в Буйнакском районе. Как пишет «Кавказ пост», 63-летний местный житель поссорился со своим сыном и застрелил его из охотничьего карабина. По некоторым данным, убитый был наркоманом и набросился на отца с ножом.
Возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Республика Дагестан
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