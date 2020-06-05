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Убитую американскую семью с четырьмя детьми нашли в машине 

Lenta.ru 42 минуты назад
Убитую семью с детьми нашли в машине
Фото: Reuters
Жители города Сан-Антонио, штат Техас, нашли в автомобиле тела шестерых людей, среди которых четверо детей в возрасте от 11 месяцев до четырех лет. Также в доме нашли двух мертвых кошек. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает издание The New York Post.
Правоохранительные органы выясняют причину смерти американской семьи. По предварительным данным, произошло массовое самоубийство в машине, припаркованной в гараже в четверг.
По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, смотреть на тела людей было страшно.
«Нет слов, которые могли бы описать это», — заявил он.
Полицейский добавил, что убита семья военных, супругам около 30 лет. Макманус вспомнил, что они переехали в район Стоун-Оук в январе. При этом местные жители не знают ничего о семье и ранее не были с ними знакомы.
Начальник полиции отметил, что около входной двери лежала записка, на которой было написано: «Тела внутри дома, животные были в морозильной камере». Войдя в дома, полицейские почувствовали запах, который позже определили как угарный газ.
В связи с опасением, что в доме может быть взрывчатка, правоохранительные органы вызвали саперов. Они осмотрели комнаты, отправив на разведку машину-робота, но ничего не нашли.
В марте сообщалось, что в Великобритании 14 человек, воевавших в Афганистане, совершили самоубийства. Все они были участниками «Операций Геррики» — это кодовое название для всех британских операций в Афганистане, проводившихся с 2002 года до конца боевых действий в 2014-м.
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Криминал , Происшествия , МВД
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