За что сибирячка зарезала беременную подругу

В Улан-Удэ раскрыто жесткое убийство беременной местной жительницы — пять лет назад ее тело, закиданное венками, обнаружили посетители местного кладбища. Как установили следователи, женщину зарезала ее коллега, после чего ограбила и скрылась с места преступления. Причиной убийства стал крупный денежный долг, который злоумышленница не хотела возвращать.

Жительнице Улан-Удэ предъявлено обвинение в убийстве 40-летней беременной коллеги — женщина зарезала приятельницу на кладбище, около могилы бывшего мужа. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Бурятии.

Согласно данным следствия, обе женщины вместе работали в одном из торговых центров в городе Улан-Удэ до 2015 года.

«Между ними сложились приятельские отношения, пользуясь которыми обвиняемая взяла в долг у потерпевшей около 60 тыс. рублей, которые не собиралась возвращать. 1 мая утром они встретились на работе, и, по просьбе потерпевшей, вместе поехали на кладбище к могиле ее бывшего мужа. Обвиняемая, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом», — сообщается на сайте СК.

На кладбище 54-летняя женщина напала на беременную жертву и нанесла ей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, после чего злоумышленница закидала ее тело венками, похитила украшения и деньги и скрылась.

Тело погибшей через несколько дней обнаружили посетители кладбища. Однако оперативно выйти на след убийцы не удалось — оперативно-розыскные действия продолжались на протяжении пяти лет. За это время следователи успели допросить множество людей, пока при проверке очередной версии не обратили внимание на важную деталь: свидетели утверждали, что одна из коллег занимала у погибшей крупную сумму денег.

«В ходе допроса женщина заявила, что отдала долг, однако в ее показаниях отмечался ряд противоречий. Помимо этого, следователь с оперативниками отметили тот факт, что на мобильный телефон покойной, который был обнаружен в ее одежде, много раз звонили все коллеги, за исключением допрошенной женщины, от которой не поступило ни одного звонка, хотя они дружили и являлись сменщицами по работе», — указано в сообщении следователей.

В результате женщину проверили на полиграфе, который показал, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования улан-удэнка приняла решение написать признание в убийстве. На допросе она дала показания о деталях преступления, после чего ей было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы», — заключили в СК.

Ранее, в сентябре 2019 года, 22-летняя жительница Саратовской области также расправилась со своей беременной приятельницей — на этот раз поводом для убийства стала ревность. Об этом сообщалось на сайте регионального Следственного комитета.

Согласно фабуле следствия, в ночь с 11 на 12 сентября девушка пригласила в гости подругу, находившуюся на седьмом месяце беременности, и ее сожителя. Однако в ходе застолья между женщинами возник конфликт — беременной гостье показалось, что ее гражданский муж уделяет слишком много внимания хозяйке квартиры. В результате последняя схватила нож и нанесла приятельнице несколько ударов в область груди. От обильной потери крови девушка скончалась на месте.

После случившегося обвиняемая была арестована. Ей предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Расследование уголовного дела продолжается.