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Москвичи устроили вечеринку с наркотиками на изоляции и попались полиции 

Мослента и ещё 2 2 часа назад
Москвичи устроили вечеринку с наркотиками и попались
Фото: АГН «Москва»
Московская полиция задержала 50 участников несанкционированной вечеринки в арендуемом помещении на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
Он отметил, что у двух человек на мероприятии обнаружили наркотик мефедрон, в связи с чем в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков. Также с двумя свертками запрещенного вещества попался еще один человек, однако решение о возбуждении дела в его отношении еще не принято.
Кроме того, были составлены протоколы в отношении остальных гостей вечеринки по статье 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе). Предполагается, что к административной ответственности привлекут и собственников арендованной квартиры. Организатором мероприятия оказался житель Подмосковья.
В столице продолжает действовать режим самоизоляции, согласно которому запрещены массовые мероприятия, так как есть риск заражения коронавирусом. При этом с 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о послаблениях ограничений: так, открылись непродовольственные предприятия, а жителям столицы разрешили гулять и заниматься спортом по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Собянин , Интерфакс
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