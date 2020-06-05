Москвичи устроили вечеринку с наркотиками и попались

Московская полиция задержала 50 участников несанкционированной вечеринки в арендуемом помещении на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Он отметил, что у двух человек на мероприятии обнаружили наркотик мефедрон, в связи с чем в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков. Также с двумя свертками запрещенного вещества попался еще один человек, однако решение о возбуждении дела в его отношении еще не принято.

Кроме того, были составлены протоколы в отношении остальных гостей вечеринки по статье 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе). Предполагается, что к административной ответственности привлекут и собственников арендованной квартиры. Организатором мероприятия оказался житель Подмосковья.