Россиянин изнасиловал женщину в кустах и заснул

2 июня около полуночи 45-летняя женщина возвращалась домой по частному сектору на улице 9-я Линия. Неожиданно на нее напал незнакомый ей пьяный мужчина. Он избил омичку и, угрожая убийством, изнасиловал прямо на улице.

Сразу после происшествия женщина вызвала в полицию и смогла описать внешность нападавшего. Его тут же обнаружили в кустах рядом с местом преступления — он там спокойно спал.

Выяснилось, что насильнику 38 лет. Ранее он был судим за убийство, 14 лет провел в колонии и только в прошлом году вышел на свободу.