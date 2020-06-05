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Омич изнасиловал на улице женщину и уснул в кустах рядом с местом преступления — там его и нашли 

Новый Омск 2 часа назад
Россиянин изнасиловал женщину в кустах и заснул
Фото: РИА Новости
2 июня около полуночи 45-летняя женщина возвращалась домой по частному сектору на улице 9-я Линия. Неожиданно на нее напал незнакомый ей пьяный мужчина. Он избил омичку и, угрожая убийством, изнасиловал прямо на улице.
Сразу после происшествия женщина вызвала в полицию и смогла описать внешность нападавшего. Его тут же обнаружили в кустах рядом с местом преступления — он там спокойно спал.
Выяснилось, что насильнику 38 лет. Ранее он был судим за убийство, 14 лет провел в колонии и только в прошлом году вышел на свободу.
Преступника заключили под стражу — ему грозит новый срок по статье 131 УК РФ (изнасилование), сообщает региональный следком.
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Криминал , Происшествия , СКР
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