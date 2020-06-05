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Крупную сеть педофилов накрыли в Австралии 

Lenta.ru 1 час назад
Крупную сеть педофилов накрыли в Австралии
Фото: Reuters
Полиция Австралии накрыла одну из крупнейших сетей педофилов в стране, арестованы двое ее участников. Об этом сообщает австралийское отделение британского таблоида The Daily Mail.
Двоих мужчин, возрастом 21 и 26 лет, задержали в штате Новый Южный Уэльс. Их обоих обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, производстве и распространении детской порнографии. Их жертвами предположительно стали восемь мальчиков возрастом от 4 до 7 лет, некоторые из них были их родственниками.
Задержанные делились записями своих преступлений с сообществом, созданным в дарквебе. По данным полиции, в результате было предъявлено 40 обвинений, а из опасных условий были изъяты 14 детей.
«Это крупнейшая сеть сексуальной эксплуатации, обнаруженная за все последнее время», — приводит The Daily Mail слова помощника комиссара федеральной полиции Лесы Гейл.
Расследование продолжается: полицейские пытаются выяснить личность еще ряда жертв, заснятых на видео.
В конце января в Австралии сообщали, что пойман ужаснейший педофил за всю историю страны: 53-летнего Бориса Кусневитски признали виновным в изнасиловании по меньшей мере 47 мальчиков. Он также производил и распространял порнографию с участием малолетних.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Daily Mail , Австралия
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