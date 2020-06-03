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Экс-лидера переславских единороссов посадили за убийство собутыльника 

News.ru 1 час назад
Экс-лидер переславских единороссов убил собутыльника
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Переславский районный суд принял решение о тюремном заключении для бывшего главы фракции «Единой России» в местной городской думе. Мужчина будет лишён свободы на 8 лет 6 месяцев.
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Политика признали виновным в убийстве своего собутыльника, которое произошло в декабре 2019 года, передаёт «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, лидера фракции партии власти в городской думе Переславля-Залесского задержали в декабре 2019 года по подозрению в убийстве местного жителя. Следователи считают, что Корнилов поссорился со знакомым, с которым вместе выпивал. После этого он сначала избил собутыльника, а потом задушил.
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Криминал , Происшествия , Ольга Козлова , Единая Россия , ФСИН , Интерфакс
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