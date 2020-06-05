Росгвардеец объяснил, почему против подозреваемого в краже обоев 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова было применено оружие. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

«Рамблер» писал, что Таушанков был застрелен при задержании у себя в квартире в Екатеринбурге. Силовики утверждали, что он угрожал им, отец убитого уверяет, что сын ничего не крал.

По словам сотрудника Росгвардии, с Таушанковым пытались наладить контакт и пообщаться через закрытую дверь квартиры.

«Были слышны шаги. Человек подходил к глазку, ходил по квартире. Но наших вопросы и просьбы выйти, пообщаться, дать свое видение произошедших событий, никак не реагировал», — рассказал силовик.

Он также отметил, что при открытии квартиры мужчина стоял с ножом. Участник спецоперации уверяет, что предупредил подозреваемого о том, что является сотрудником полиции.

«В правой руке я заметил у него нож кухонный, в левой руке находился газовый баллончик. Я выкрикнул Владимиру, чтобы он оставался на месте, бросил нож, бросил газовый баллончик», — пояснил сотрудник Росгвардии.

По словам силовика, угрожая ножом, Таушанков вытеснил силовиков из квартиры. После чего он начал открывать дверь в их сторону, также размахивая ножом, а затем распылил на участника спецоперации газовый баллончик.