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Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве девочки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение жителю Крыма в педофилии и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила пресс-служба СК.
«Жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве», — сообщается на сайте ведомства.
На допросе мужчина признал вину, а в рамках следственного эксперимента показал, как все произошло.
В ведомстве отметили, что у мужчины имеется множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз освободился из колонии в мае прошлого года.
Напомним, 31 мая шестилетняя Карина вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые распивали алкоголь и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка было обнаружено водолазами 1 июня.
По версии следствия, отец девочки отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина надругался над девочкой, а затем столкнул ее в воду. Мужчину задержали, он оказался не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка. В отношении отца девочки тоже возбудили уголовное дело — по статье «Оставление в опасности».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Республика Крым
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