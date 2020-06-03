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Жителя Ингушетии застрелили в автомобиле 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Жителя Ингушетии застрелили в автомобиле
Фото: РИА Новости
Неизвестные застрелили жителя ингушского селения Экажево в его автомобиле, это второе подобное убийство в республике на этой неделе, сообщило региональное МВД.
«Вечером во вторник поступило сообщение о перестрелке на улице Афганской села Экажево. Выехавшие на место сотрудники районного отдела обнаружили в легковой машине со следами пулевых пробоин труп местного жителя», — передает РИА «Новости» сообщение МВД. На месте найдены пули и гильзы от стрелкового оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
«Проверяются различные версии случившегося», — отмечает МВД.
Там добавили, что это уже второе за последние несколько дней подобное убийство в Назрановском районе республики. Утром 1 июня у села Яндаре на федеральной автодороге «Кавказ» неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по местному жителю, находившемуся за рулем легкового автомобиля. От полученных ран потерпевший скончался. Отмечалось, что мотивом совершения преступления может являться кровная месть со стороны представителей религиозной секты.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Республика Ингушетия
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