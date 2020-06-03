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Суд оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Суд оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал обвиняемых в изнасиловании дознавательницы бывших сотрудников уфимской полиции Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, сообщил адвокат Галиева Ренат Амирханов.
Также суд смягчил наказание для Павла Яромчука с шести до четырех лет заключения, добавил защитник, передает ТАСС.
В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. Так, Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого). Процесс проходил за закрытыми дверями.
По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.
Обвиняемые были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.
Отметим, что в октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава республики Радий Хабиров объяснял это назначение.
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Комментарии
Криминал , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Салават , Уфа
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