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Священник епархии убит в Ярославле 

News.ru и ещё 6 42 минуты назад
Священник епархии убит в Ярославле
Фото: globallookpress.com
Священника епархии Александра Штерцеля убили в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Полиция пока не комментирует происшествие.
О случившемся написал на своей странице в Facebook архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист. Он также не владеет информацией о подробностях случившегося.
Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет, — сообщил в соцсетях архиерей.
Из подробностей известно, что Александра Штерцеля жестоко избили. За две недели до смерти он принял решение принять монашеский постриг.
Это не первое убийство священника в Ярославской области. В прошлом году в собственной келье был жестоко убит настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском.
Ранее NEWS.ru сообщал, что настоятель храма апостола Петра в Весёлом поселке Санкт-Петербурга протоиерей Александр Воскобойников скоропостижно скончался 9 мая. Ему было 59 лет.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Ярославль
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