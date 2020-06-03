Священник епархии убит в Ярославле 

Священника епархии Александра Штерцеля убили в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Полиция пока не комментирует происшествие.

О случившемся написал на своей странице в Facebook архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист. Он также не владеет информацией о подробностях случившегося.

Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет, — сообщил в соцсетях архиерей.

Из подробностей известно, что Александра Штерцеля жестоко избили. За две недели до смерти он принял решение принять монашеский постриг.

Это не первое убийство священника в Ярославской области. В прошлом году в собственной келье был жестоко убит настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

Ранее NEWS.ru сообщал, что настоятель храма апостола Петра в Весёлом поселке Санкт-Петербурга протоиерей Александр Воскобойников скоропостижно скончался 9 мая. Ему было 59 лет.