Физрук пять лет насиловал школьниц

Учитель из Нижневартовска в течение нескольких лет развращал и насиловал учениц, сообщили местные СМИ.

Как пишет издание «Сургут 24», факт совершения преступлений вскрылся после того, как подруга одной из потерпевших обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. Сотрудники опросили учениц, педагогический состав, в результате информация о домогательствах со стороны учителя физкультуры подтвердилась. При этом руководству школы было известно о происходящем, ученики не раз сообщали о непристойном поведении учителя, однако никаких действий не предпринималось.

Сколько учениц пострадали от педофила, пока неизвестно, эпизоды преступной деятельности проверяются. Точно известно о трех потерпевших, двум из них на момент совершения преступления было 15 и 16 лет.

Потерпеввшие не решались сообщать о случившемся в полицию из-за того, что боялись огласки и расправы со стороны учителя. Кроме угроз, он мог повлиять на результаты их итоговой аттестации. Разврат в стенах школы продолжался в течение пяти лет.

В настоящее время в отношении 59-летнего учителя возбуждено уголовное дело по статье «развратные и иные насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый был задержан 1 июня. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2019 года суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.