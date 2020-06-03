Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижневартовский физрук пять лет насиловал школьниц 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 23 минуты назад
Физрук пять лет насиловал школьниц
Фото: РИА Новости
Учитель из Нижневартовска в течение нескольких лет развращал и насиловал учениц, сообщили местные СМИ.
Как пишет издание «Сургут 24», факт совершения преступлений вскрылся после того, как подруга одной из потерпевших обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. Сотрудники опросили учениц, педагогический состав, в результате информация о домогательствах со стороны учителя физкультуры подтвердилась. При этом руководству школы было известно о происходящем, ученики не раз сообщали о непристойном поведении учителя, однако никаких действий не предпринималось.
Сколько учениц пострадали от педофила, пока неизвестно, эпизоды преступной деятельности проверяются. Точно известно о трех потерпевших, двум из них на момент совершения преступления было 15 и 16 лет.
Потерпеввшие не решались сообщать о случившемся в полицию из-за того, что боялись огласки и расправы со стороны учителя. Кроме угроз, он мог повлиять на результаты их итоговой аттестации. Разврат в стенах школы продолжался в течение пяти лет.
В настоящее время в отношении 59-летнего учителя возбуждено уголовное дело по статье «развратные и иные насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый был задержан 1 июня. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в августе 2019 года суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму найдено тело пропавшей шестилетней девочки В Крыму найдено тело пропавшей шестилетней девочки Роспотребнадзор предостерег от мошенников в условиях коронавируса Роспотребнадзор предостерег от мошенников в условиях коронавируса Захвативший банк в Москве извинился перед его сотрудниками, полицейскими и Бузовой Захвативший банк в Москве извинился перед его сотрудниками, полицейскими и Бузовой
Комментарии
Криминал , Происшествия , Нижневартовск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
«Удивили»: во что Украина превратила боевую авиацию
«Удивили»: во что Украина превратила боевую авиацию
Видео
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение