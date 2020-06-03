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Физрук из Нижневартовска годами насиловал школьниц 

Алиса Селезнёва и ещё 11 52 минуты назад
Физрук пять лет насиловал школьниц
Фото: РИА Новости
Задержан 59-летний учитель физкультуры одной из школ Нижневартовска, который подозревается в том, что пять лет насиловал и развращал учениц. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
«По версии следствия подозреваемый, являясь учителем физической культуры одной из школ города Нижневартовск, в период с 2015 по 2020 год, неоднократно, с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что от действий учителя пострадали как минимум три девочки 15-16 лет. При этом школьницы не обращались в правоохранительные органы из-за боязни огласки и расправы со стороны преподавателя, а также его возможности повлиять на оценки.
О том, что происходит в школе, рассказала подруга одной из потерпевших. При этом учитель физкультуры 1 июня при виде силовиков попытался сбежать из школы, но его удалось задержать, сообщили в СКР.
Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 135 и п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (развратные и иные насильственные действия сексуального характера).
«В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы», — отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее 35-летний фотограф из Омска был обвинен в том, что развращал своих учениц, работа
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Криминал , Происшествия , МВД , Нижневартовск
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