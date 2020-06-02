Расчленил и закопал: что привело к резне на Кубани

В Краснодаре местный житель подозревается в убийстве 37-летнего знакомого. По данным СК, мужчины поссорились еще в конце апреля, после чего предполагаемый злоумышленник зарезал друга, расчленил его тело и закопал останки в районе авторынка. Родственники жертвы искали мужчину на протяжении месяца — они обратились в полицию, к волонтерам и даже экстрасенсам.

На Кубани правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 37-летнего приятеля — он пропал еще в конце апреля. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 22 апреля 2020 года, когда мужчины находились в квартире у задержанного на улице Стасова в Краснодаре. Следствие считает, что между приятелями произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого хозяин жилища нанес жертве множественные удары ножом в область туловища. От полученных ранений краснодарец скончался на месте происшествия.

После этого, испугавшись и желая скрыть следы преступления, предполагаемый злоумышленник расчленил тело погибшего. На следующий день он вынес останки из квартиры и захоронил их в районе авторынка города Краснодара.

Родственники пропавшего обратились в правоохранительные органы . Отчаявшись, семья попросила помощи у волонтерского поискового отряда «Лиза Алерт» и экстрасенсов.

«Пошел к другу и не вернулся. Друг говорит, что в 9 вечера он ушел от него. Поиски не дают результатов. Мы в растерянности. Полиция, волонтеры ищут. Был прочес территории не раз, результатов нет. Он очень спокойный, семьянин. Очень любит свою семью. Пожалуйста помогите. Мы очень переживаем за него!», — писала сообщение в соцсетях знакомая семьи.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.

Еще одно жестокое убийство произошло в середине мая 2020 года в поселке Неболчи Новгородской области. Тогда группа мужчин собралась на застолье, в ходе которого между участниками произошел конфликт.

В результате один из собутыльников нанес оппоненту более 20 ножевых ранений — он скончался на месте. Представив возможные последствия содеянного, 29-летний злоумышленник расчленил тело 31-летнего убитого и спрятал останки в канализационном колодце, расположенном неподалеку от места преступления.

После этого он рассказал о случившемся односельчанину, который, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько дней в канализации на улице Школьной были обнаружены мешки с останками.

По факту убийства Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело. Злоумышленник, ранее неоднократно судимый, был арестован. При этом, как отметили правоохранители, во время задержания он пьянствовал в компании с двумя приятелями. Расследование продолжается.

Ранее, в декабре 2019 года, в Забайкальском крае двоих молодых людей в возрасте 18 лет арестовали по обвинению в жестоком убийстве 17-летнего подростка. Как сообщали региональном Следкоме, 11 декабря 2019 года в поселке Агинское между молодыми людьми вспыхнул конфликт — в итоге парни избили своего приятеля, после чего вывезли на автомобиле в лес.

Там они поочередно наносили подростку удары ножом, а когда он скончался, бросили труп и уехали. На следующий день обвиняемые вернулись на место преступления, чтобы скрыть улики. Они расчленили тело топором и раскидали останки по разным концам поселка.

Об исчезновении юноши его родственники сообщили в правоохранительные органы 16 декабря. Через несколько дней следователи задержали предполагаемых злоумышленников. На допросе они полностью признались в убийстве и показали, где спрятали части тела подростка.