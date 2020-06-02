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Подростка заподозрили в убийстве матери в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 37 минут назад
Подростка заподозрили в убийстве матери в Петербурге
Фото: РИА Новости
Ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета (СК).
Студента заподозрили в убийстве матери. По версии следствия, он в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, «после чего поместил ее тело в кладовку и с места происшествия скрылся», говорится в сообщении на сайте СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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Криминал , Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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