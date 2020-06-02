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Житель Пыть-Яха пойдет под суд за изнасилование 

Новости Следственного комитета РФ 3 часа назад
Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Следствием установлено, что 11 марта 2020 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, находясь в своем доме и воспользовавшись тем, что после распития алкогольных напитков 45-летняя сожительница его знакомого осталась с ним наедине, решил ее изнасиловать. С целью удовлетворения свое половой страсти злоумышленник, пользуясь превосходством в физической силе, схватил потерпевшую за волосы и повалил на диван, однако встретил сопротивление со стороны последней. Продолжая реализовать свои намерения, мужчина нанес не менее двух ударов рукой по лицу женщины, от которых та потеряла сознание. Далее, осознавая что потерпевшая находится в бессознательном состоянии и не может оказать сопротивление, обвиняемый изнасиловал ее.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором города Пыть-Ях утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания судом вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Пыть-Ях , Ханты-Мансийский автономный округ
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