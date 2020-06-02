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Россиянам рассказали о мошеннических схемах в период пандемии 

Lenta.ru и ещё 6 26 минут назад
Как обманывают россиян во время пандемии
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Роспотребнадзор предупредил граждан об активизации различного рода мошенников, которые пытаются нажиться в период пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Одним из основных видов обмана граждан является продажа на условиях предоплаты «уникальных» товаров: особых фильтров, очистителей воздуха, лекарств и т. п.
Нередко мошенники используют сложившуюся ситуацию и предлагают гражданам оплатить несуществующий штраф или сдать якобы обязательный платный анализ.
В Интернете преступники заманивают жителей на опасные сайты и вынуждают оставить свои персональные данные.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Ведомство рекомендовало заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду.
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Криминал , Происшествия , Роспотребнадзор
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