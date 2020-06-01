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Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании 

Lenta.ru 24 минуты назад
В России экс-прокурора обвинили в изнасиловании
Фото: ТАСС
В Забайкальском крае 44-летнего местного жителя обвинили в изнасиловании своей сожительницы. Об этом в понедельник, 1 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.
По версии следствия, 11 мая бывший заместитель прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре сначала избил свою сожительницу при помощи швабры, а после изнасиловал. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Telegram-канала Mash, подозреваемый и его жертва познакомились три года назад. Мужчина изменял с потерпевшей своей супруге, после ухода из семьи позвал женщину жить с ним. У пары часто случались скандалы. Однажды мужчина попытался содрать подаренные ранее серьги после чего случился очередной конфликт, закончившийся избиением и изнасилованием. Чтобы решить конфликт миром, он предлагал девушке стать его женой. В настоящий момент она находится в больнице с черепно-мозговой травмой.
25 февраля сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении экс-прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова.
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Криминал , Происшествия , Егор Марков , СКР , Lenta.ru , Забайкальский Край , Комсомольск-На-Амуре
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