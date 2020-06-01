В России экс-прокурора обвинили в изнасиловании

По версии следствия, 11 мая бывший заместитель прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре сначала избил свою сожительницу при помощи швабры, а после изнасиловал. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемый и его жертва познакомились три года назад. Мужчина изменял с потерпевшей своей супруге, после ухода из семьи позвал женщину жить с ним. У пары часто случались скандалы. Однажды мужчина попытался содрать подаренные ранее серьги после чего случился очередной конфликт, закончившийся избиением и изнасилованием. Чтобы решить конфликт миром, он предлагал девушке стать его женой. В настоящий момент она находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

25 февраля сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении экс-прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова.