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Четверо петербуржцев изнасиловали восьмерых подростков 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Четверо петербуржцев изнасиловали восьмерых подростков
Фото: Ivyborg.ru
Четверо петербуржцев в возрасте 32, 37, 54 и 59 лет задержаны за сексуальное насилие над восьмью подростками 2002-2005 годов рождения. Задержанные совращали несовершеннолетних с 2013 года. Во время обыска по месту жительства изъяты порнографические фото— и видеоматериалы.
В ходе обысков в квартире одного из задержанных находились два подростка. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).
Ранее ivbg.ru писал о задержании 36-летнего жителя Луги, подозреваемого в систематических изнасилованиях собственной 13-летней дочери на протяжении нескольких месяцев, начиная с 2019 года. Об этом в полицию сообщила мать девочки.
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