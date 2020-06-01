Четверо петербуржцев изнасиловали восьмерых подростков 

Четверо петербуржцев в возрасте 32, 37, 54 и 59 лет задержаны за сексуальное насилие над восьмью подростками 2002-2005 годов рождения. Задержанные совращали несовершеннолетних с 2013 года. Во время обыска по месту жительства изъяты порнографические фото— и видеоматериалы.

В ходе обысков в квартире одного из задержанных находились два подростка. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).

Ранее ivbg.ru писал о задержании 36-летнего жителя Луги, подозреваемого в систематических изнасилованиях собственной 13-летней дочери на протяжении нескольких месяцев, начиная с 2019 года. Об этом в полицию сообщила мать девочки.