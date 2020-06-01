Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в колодце

Тело пропавшей 12-летней школьницы было найдено в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя. Об этом сообщило СУ СК России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 30 мая 12-летняя девочка с младшей сестрой пошли встречать коров, однако домой она не вернулась, оставшись играть на детской площадке. Через некоторое время родители начали поиски и обратились в полицию.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по статье «убийство», сообщили в следкоме.

«Рамблер» писал, что ранее в Тамбовской области было обнаружено тело 13-летней девочки, которая не вернулась домой после дискотеки. Было установлено, что ее сильно избили, изнасиловали и задушили шнуром от зарядки для телефона.