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Пропавшую в Красноярском крае школьницу нашли мертвой 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в колодце
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Тело пропавшей 12-летней школьницы было найдено в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя. Об этом сообщило СУ СК России по Красноярскому краю.
По данным ведомства, 30 мая 12-летняя девочка с младшей сестрой пошли встречать коров, однако домой она не вернулась, оставшись играть на детской площадке. Через некоторое время родители начали поиски и обратились в полицию.
«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по статье «убийство», сообщили в следкоме.
«Рамблер» писал, что ранее в Тамбовской области было обнаружено тело 13-летней девочки, которая не вернулась домой после дискотеки. Было установлено, что ее сильно избили, изнасиловали и задушили шнуром от зарядки для телефона.
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Криминал , Происшествия , Красноярский Край
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