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Стрелку Шамсутдинову предъявили новое обвинение 

Алиса Селезнёва и ещё 7 48 минут назад
Срочнику Шамсутдинову добавят обвинение
Фото: Соцсети
Расстрелявшему сослуживцев в воинской части Рамилю Шамсутдинову будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом URA.RU заявил его адвокат Равиль Тугушев.
Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
По словам адвоката, ранее Шамсутдинову было предъявлено обвинение по статье 105 (Убийство) УК России.
«Обвинение разделили на две части, потому что два человка выжили. Обвинение по статье 105 (Убийство) осталось. Добавилась статья — «Покушение на убийство», — рассказал Равиль Тугушев.
По словам отца срочника Салима Шамсутдинова, такие выводы юристы могли сделать после ознакомления с результатами психолого-психиатрической экспертизы, которую его сын прошел в институте имени Сербского.
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Криминал , Происшествия
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