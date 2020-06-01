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Во время беспорядков в США мародеры ограбили магазин «Чикаго» 

Газета.Ru и ещё 1 11 минут назад
Мародеры ограбили магазин «Чикаго»
Фото: Reuters
Магазин клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Чикаго Блэкхокс" был разграблен мародерами во время беспорядков в США.
На видео, опубликованном в Twitter журналиста Джереми Росса, видно, как злоумышленники разбивают витрину магазина, прорываются и крадут клубную экипировку.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.
Ранее сообщалось, что протестующие разрисовали статую Марио Лемье в Питтсбурге.
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Криминал , В мире , Происшествия , Марио Лемье , США
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