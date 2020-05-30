Школьного повара насиловали в машине пять часов

Башкирии правоохранители сейчас ищут мужчину, подозреваемого в жестком изнасиловании и удержании женщины. Сейчас он находится в бегах и его местонахождение неизвестно. Как сообщает портал Ufacitynews.ru, преступление было совершено 28 мая. Житель села в Белорецком районе вечером уговорил женщину, работающую поваром в школе, покататься на машине. Сначала они действительно немного поездили, а потом мужчина на свою пассажирку напал.

Как сообщила сама пострадавшая позже полиции, мужчина удерживал ее в машине на окраине села порядка пяти часов и все это время насиловал.

Затем мужчина бросил свой автомобиль и сбежал. Источник сообщил, что полиция подозревает в содеянном преступлении 29-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

С места происшествия изъяли автомобиль и одежду потерпевшей.