От стрельбы до взяток: преступная патологоанатомия

Патологоанатома из Новосибирска Михаила Козяева приговорили к штрафу в 4,5 млн рублей за получение взяток в особо крупном размере от похоронных бюро. По данным регионального СК, врач рекомендовал родственникам попавших к нему в морг умерших две похоронные компании — за такую рекламу мужчина получил от организаций около 1,5 млн рублей. «Газета.Ru» рассказывает, как патологоанатомы становятся злостными нарушителями закона.

Брал взятки от похоронных бюро

Бывшего заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 Новосибирска Михаила Козяева признали виновным в коррупции, сообщили в Заельцовском районном суде.

Суд назначил врачу штраф в размере 4,5 млн рублей, а также запретил занимать руководящие должности на протяжении 12 лет. При избрании наказания учитывалось, что мужчина признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием.

Согласно материалам регионального Следственного комитета , глава морга рекомендовал родственникам попавших к нему в отделение умерших похоронные компании «Некрополь» и «Ритуальное хозяйство», за что получал от фирм деньги.

Так, с 2011 по 2019 года организация «Некрополь» выплатила Козяеву около 1,2 млн рублей, а «Ритуальное хозяйство», которое пользовалось услугой патологоанатома с 2017 по 2019 год — около 300 тыс. руб.

Медика задержали в сентябре 2019 года — в операции участвовали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД . Против мужчины возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Врач сразу признал вину и заключил со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.

Делала заключение о смерти на глаз

Другая история нарушений со стороны патологоанатома произошла в Волгограде . Там 30 января 2020 года осудили главврача областного патологоанатомического бюро Анну Абрамову, которая фальсифицировала заключение о причине смерти.

О действиях женщины стало известно в 2016 году. Тогда в правоохранительные органы обратились родители умершего 33-летнего местного жителя Виталия Кептюхи. Близкие мужчины подозревали, что он скончался от остановки сердца, перед этим три часа пролежав в приемном покое больницы. «Сын не может подняться с каталки, а они его отправляют в поликлиники. Ему три часа не оказывали помощь, а когда подняли в реанимацию, он перестал дышать и посинел. Ему поставили диагноз „пневмония“, а кардиограмма была уничтожена», — рассказала мать усопшего местному изданию V1.ru.

4 января 2016 года патологоанатом должна была провести вскрытие мужчины для того, чтобы установить причину смерти, однако вместо выполнения своей работы она переписала заключение, которое сделали медики.

«Не исследовав фрагменты внутренних органов и тканей умершего, патологоанатом направила труп на захоронение. После этого родственникам было выдано медицинское свидетельство, в котором в качестве причин смерти указаны токсический шок и левосторонняя нижнедолевая пневмония», — сообщили в региональной прокуратуре.

Когда Абрамова поняла, что правоохранительные органы проводят в ее отношении проверку, она собрала биологические материалы от четырех других трупов и оставила их в архиве как доказательство вскрытия Кептюхи.

Об этом стало известно, когда в больницу пришли следователи, рассказал отец умершего Александр телеканалу «НТВ». Они забрали из архива биоматериал, оставшийся от сына заявителей, и назначили экспертизу, которая показала наличие четырех образцов разных ДНК — ни один из них не принадлежал Каптюхе. В итоге правоохранители велели извлечь труп из места его захоронения.

«Она заставила нас делать эксгумацию. Это практически вторые похороны. Она лишний раз над нами поиздевалась, над сыном, пришлось доставать тело», — вспоминал родственник умершего.

После эксгумации тела стало очевидно, что женщина не провела вскрытие черепа — она призналась в содеянном, но уверяла правоохранителей, что о вскрытии просто забыла, а когда вспомнила, тело уже забрали.

«Свою вину в этом деле я признаю частично. Во время исследования я совершила ошибку: не исследовала макроскопическую полость черепа и ткань головного мозга и, испугавшись дисциплинарного взыскания, привнесла во влажный архив фрагмент ткани головного мозга от другого умершего человека. В этом я искренне раскаиваюсь», — сообщила Абрамова перед вынесением приговора 30 января 2020 года.

В итоге женщину осудили по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», назначив ей 200 часов общественных работ, но и этого наказания патологоанатом избежала из-за истечения срока давности дела.

Обчистил труп

Еще одно преступление было совершено патологоанатомом в Амурской области. Там суд признал виновным в краже мобильного телефона у трупа сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, сообщала 22 августа региональная прокуратура

По данным ведомства, мужчина работал над одним из тел в морге, когда увидел в кармане куртки, надетой на умершего, телефон. Мужчина похитил его, после чего скрылся, «распорядившись похищенным по своему усмотрению», говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге патологоанатома признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». С учетом раскаяния медика и того, что он воспитывает несовершеннолетнего ребенка, мужчине назначили лишь штраф в размере 10 тыс. рублей.

Стрельба в морге

Тем временем в Башкирии с врачом-патологоанатомом произошла неоднозначная ситуация. Там в июле 2019 года региональный главк МВД запустил проверку по факту потасовки между 50-летним местным жителей и 56-летним заведующим патологоанатомического отделения ЦРБ города Белорецка, сообщала пресс-служба ведомства.

По словам главврача учреждения Евгения Кустова, в день происшествия в морг пришли трое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что один из приятелей хотел забрать из отделения тело своей умершей жены.

«Однако документов при себе не имел, так как давно с покойной вместе не жил. К слову, дети покойной оформили все необходимые бумаги и должны были в этот день забрать тело. На предложение покинуть помещение троица отреагировала крайне агрессивно, пыталась учинить драку», — отметил глава больницы в разговоре с Ufa1.ru.

Сотрудникам удалось вывести нетрезвых мужчин, но через некоторое время экс-супруг скончавшейся вернулся и начал угрожать медсестрам. В целях самообороны заведующий морга выстрелил травматическим пистолетом трижды в ногу агрессору, после чего сообщил о произошедшем в полицию.

Исход проверки правоохранительных органов неизвестен, но увольнять стрелявшего медика из больницы не стали.